В выходные дни в Ленинском районе Кирова будут ловить нетрезвых водителей

За вождение в нетрезвом виде нарушителям грозит штраф и лишение водительских прав Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 5 февраля, в Ленинском районе Кирова пройдут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. В профилактическом мероприятии сотрудникам ГИБДД помогут активисты организации «Ночной Патруль» и народные дружинники. Информацию об этом предоставили в региональной Госавтоинспекции.

Представители дорожного правопорядка не оставят без внимания также и въезды и выезды из областного центра. Нарушителям буде грозить наказание в в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

В целях предупреждения коррупции и конфликтных ситуаций на все автомобили ДПС установлены видеорегистраторы. Водителей в очередной раз просят быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.