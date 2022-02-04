В ближайшие сутки от снега расчистят 11 улиц Кирова

Подрядчик вывозит снег преимущественно в вечернее и ночное время. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается ежедневный вывоз снега с улично-дорожной сети города. В первую очередь от снежных масс расчищают пешеходные зоны, лестничные марши и подъезды к автобусным остановкам. Об этом сообщили в горадминистарции.

Так, согласно графику, в ближайшие сутки снег вывезут с улиц:

- Заводской (от Профсоюзной до Северного кольца);

- Профсоюзного проезда (от Ленина до Профсоюзной);

- Профсоюзной (от старого моста до Карла Маркса);

- Мелькомбинатовского проезда;

- Пугачева (от Воровского до Щорса);

- Комсомольская (от Карла Маркса до Октябрьского проспекта);

- Ленина (от Современной до Тимирязева и от Современной до улицы 65 лет Победы);

- Стального переулка;

- Маклина (от Октябрьского проспекта до Хлебозаводского проезда);

- Пятницкая (от Карла Маркса до Октябрьского проспекта);

- Свободы (от Труда до Спасской).

Кроме того, в ночь с 4 на 5 февраля планируется расчистить улицу МОПРа от Ленина до Свободы. Все работы подрядчик проводит преимущественно в вечернее и ночное время. Кировчан просят не ставить свои автомобили в зоне действия техники. Все участки обозначены специальными предупреждающими знаками.