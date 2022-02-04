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Общество4 февраля 2022 7:50

Кировская полиция пристраивает служебную собаку в добрые руки

Срок ее «работы» подошел к концу, и для животного ищут нового хозяина
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Собаку могут отдать на возмездной или безвозмездной основе. Фото: 43.мвд.рф

Собаку могут отдать на возмездной или безвозмездной основе. Фото: 43.мвд.рф

В Кирове полиция отдаст в хорошие руки служебную собаку. Объявление появилось на сайте областного УМВД.

Как правило, четвероногие друзья находятся на службе до определенного возраста. Когда подходит срок, встает выбор: содержать пса до самой смерти либо подыскать для него нового, ответственного хозяина. Это - обязательство по федеральному закону об ответственном обращении с животными. Поэтому полиция регулярно раздает отслуживших собак на возмездной или безвозмездной основе.

Если вы хотите взять хвостатого друга и уверены, что можете обеспечить ему достойную старость, позвоните по телефону: 50-39-50 в рабочие дни с 9 до 17 часов.

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