Кировская полиция пристраивает служебную собаку в добрые руки

Собаку могут отдать на возмездной или безвозмездной основе. Фото: 43.мвд.рф

В Кирове полиция отдаст в хорошие руки служебную собаку. Объявление появилось на сайте областного УМВД.

Как правило, четвероногие друзья находятся на службе до определенного возраста. Когда подходит срок, встает выбор: содержать пса до самой смерти либо подыскать для него нового, ответственного хозяина. Это - обязательство по федеральному закону об ответственном обращении с животными. Поэтому полиция регулярно раздает отслуживших собак на возмездной или безвозмездной основе.

Если вы хотите взять хвостатого друга и уверены, что можете обеспечить ему достойную старость, позвоните по телефону: 50-39-50 в рабочие дни с 9 до 17 часов.