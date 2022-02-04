В Кировской области открыли очередную ледовую переправу

Все ледовые переправы обозначены знаками, означающими предельно-допустимую массу автомобилей. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Кировской области продолжается улучшаться логистика между населенными пунктами в зимнее время. Для этого через водоемы открывают ледовые переправы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В четверг, 3 февраля, ввели в эксплуатацию ледовую дорогу через реку Вятка в селе Тюм-Тюм Уржумского района. Данная переправа предназначена для вывоза срубленного леса. Ее грузоподъемность составляет 20 тонн, длина 300, а ширина 16 метров. Толщина снега, по оценкам экспертов, доходит до 66 см.

Напомним, что на сегодняшний день в области открыто еще несколько переправ. Они расположены в селе Вишкиль и населенном пункте Русский Турек. Перед вводом в эксплуатацию все объекты проходят специальную экспертизу на соответствия требованиям безопасности.