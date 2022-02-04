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Здоровье4 февраля 2022 6:37

За сутки в Кировской области коронавирусом заразились более 1200 человек

Большинство пациентов лечатся от опасной инфекции дома
Алексей Романов
Алексей Романов
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В реанимации находятся 170 жителей области с подтвержденным ПЦР-тестом

В реанимации находятся 170 жителей области с подтвержденным ПЦР-тестом

Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлен 1221 новый случай заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 210 человек, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находятся на лечении 3442 пациента с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 170 жителей области, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии, по состоянию на 3 февраля, от инфекции в регионе скончались 829 заболевших.

На дому лечатся 27 977 жителей области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 850 человек. За 24 часа обслужено 5307 вызовов к пациентам с COVID-19.

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