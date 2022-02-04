В Кирове четыре управляющие компании заплатят штрафы за плохую чистку крыш от снега и льда

Рабочие должны чистить крыши по всему периметру здания. Фото: admkirov.ru

В январе четырем управляющим компаниям выписали протоколы за плохую уборку снега и льда с крыш. Как сообщает горадминистрация, сумма штрафов может достигать 300 тысяч рублей.

Сейчас надзор идет за работами на Филейке. Проверяющие смотрят в первую очередь на дома со скатными кровлями, а также теми, что расположены неподалеку от пешеходных зон. Уборку должны проводить по всему периметру здания. К примеру, у дома №14 по улице Шорина специалисты УК почистили крышу только со стороны подъезда. С другой стороны дома сосульки растут - уже полметра длиной. На Октябрьском проспекте от улицы Ленинградской до Правды чистит другая организация, и такой угрозы там нет.

Кировчанам напоминают: сообщить об опасных свесах снега и сосулек можно в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 76-00-00. Обратиться также можно в теруправления по районам или ГЖИ.