В Кирове открыли квартиру-приют для бездомных с инвалидностью и травмами

Квартиру освятили и назвали «БлагоДать». Фото: спасскийсобор.рф

В Кирове открыли первую квартиру-приют для бездомных. Об этом сообщает пресс-служба Спасского собора.

Квартира-приют стала продолжением проекта «Теплый дом», также направленного на помощь нуждающимся и оказавшимся в трудной жизненной ситуации людям. Там помогают ночлегом, горячим питанием и одеждой. Вскоре, однако, мест стало не хватать.

Волонтеры «Службы милосердия» при соборе открыли квартиру-приют, где могут проживать до шести инвалидов или получивших травмы. Дело в том, что именно таким нуждающимся не слишком удобно находиться в «Теплом доме». В жилище они смогут пребывать до выздоровления или оформления в интернат.