В Кирове пройдет акция по сбору вторсырья в поддержку детей с ДЦП

Кировчане смогут сдать пластик, бумагу, картон и другие виды вторсырья. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове 5 февраля пройдет эко-акция по сдаче вторсырья на переработку. Все вырученные с нее средства пойдут на благотворительность.

Организатор акции - благотворительный фонд «География добра». Мероприятие состоится в поддержку маленьких кировчан - близнецов Димы и Кости Юферева. У четырехлетних двойняшек ДЦП, спастический тетрапарез и дизартрия. Ребятам необходима реабилитация в детском центре «Родник». Все средства, которые выручат после переработки сданного вторсырья, пойдут на лечение детей.

Акция состоится 5 февраля с 13 до 15 часов в гипермаркете «Леруа Мерлен» (Луганская, 53/1). На его территории организуют сбор картона, макулатуры, пластиковых контейнеров и емкостей.

Что можно будет сдать:

1. Пластик. Маркировки: PET, HDPE, LDPE без дополнительных обозначений.

Принимаются: бутылки из-под напитков (до 5 л), флаконы из-под шампуня или жидкого мыла, канистры из-под стиральных порошков и моторного масла.

Не принимаются: бутылки из-под масла, молока, йогуртов, бытовой химии, кислотных цветов, одноразовая посуда, контейнеры, другая ПЭТ тара.

Все емкости должны быть чистыми и смятыми.

2. Пакеты и пленки: ПВД, ПНД, стрейч-пленка, пакеты.

3. Бумага. Маркировки 20 PAP, 21 PAP, 22 PAP без дополнительных обозначений.

Принимаются:

- картон - многослойный, гофрированный, тонкий;

- макулатура - газеты, журналы, листовки, тетради, книги.

На сдаваемой бумаге не должно быть скотча и скрепок, она должна быть сложена.

4. Стекло: баночки из-под детского питания и винтовые банки до 1 л., бутылки из-под напитков.

Вся тара должна быть чистой и без остатков пищи. Все виды вторсыпья пакуются раздельно.