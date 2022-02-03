В Верхошижемском районе осудили двух мужчин, избивших подростка

Помимо компенсации, виновников ждет несколько месяцев исправительных работ Фото: Алексей ФОКИН

Двух жителей Верхошижемского районе, жестоко избивших 17-летнего подростка, приговорили к 3 и 4 месяцам исправительных работ. Кроме того, виновники драки выплатят несовершеннолетнему потерпевшему моральную компенсацию. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Известно, что обвиняемые 24 и 28 лет напали на подростка без всяких причин из хулиганских побуждений. Они нанесли юноше множественные удары, тем самым причинив тому физические страдания и психологическое потрясение.

Суд полностью утвердил все требования прокуратуры. Исполнение приговора находится на особом контроле сотрудников надзорного органа.