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Общество3 февраля 2022 12:46

В Верхошижемском районе осудили двух мужчин, избивших подростка

Молодых людей обязали выплатить моральную компенсацию
Алексей Романов
Алексей Романов
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Помимо компенсации, виновников ждет несколько месяцев исправительных работ

Помимо компенсации, виновников ждет несколько месяцев исправительных работ

Фото: Алексей ФОКИН

Двух жителей Верхошижемского районе, жестоко избивших 17-летнего подростка, приговорили к 3 и 4 месяцам исправительных работ. Кроме того, виновники драки выплатят несовершеннолетнему потерпевшему моральную компенсацию. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Известно, что обвиняемые 24 и 28 лет напали на подростка без всяких причин из хулиганских побуждений. Они нанесли юноше множественные удары, тем самым причинив тому физические страдания и психологическое потрясение.

Суд полностью утвердил все требования прокуратуры. Исполнение приговора находится на особом контроле сотрудников надзорного органа.

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