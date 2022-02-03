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Общество3 февраля 2022 12:14

Более тысячи классов в 178 школах Кировской области закрыли на карантин

Вынужденные меры связаны с резким ростом заболеваемости COVID-19 и ОРВИ
Алексей Романов
Алексей Романов
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Классы, выведенные на карантин, продолжают занятия в дистанционном формате

Классы, выведенные на карантин, продолжают занятия в дистанционном формате

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кировской области из-за резкого подъема заболеваемости коронавирусом и ОРВИ 1196 классов сразу в 178 школах и 323 группы в 67 детских садах закрыли на карантин. Информация об этом прозвучала на заседании оперативного штаба.

По последним данным, из-за неблагоприятной противоэпидемической обстановки в регионе не работают 13 общеобразовательных школ. Еще 554 класса в 107 учебных заведений выведены на дистанционное обучение. Что касается детских садов, то на сегодняшний день два закрыты полностью, а 46 групп ушли на карантин.

По словам властей области, система здравоохранения региона работает на пределе своих возможностей. Однако, несмотря на это, медицинские работники справляются со всеми возложенными на них задачами.

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