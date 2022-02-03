Жительница Нолинска «кинула» на деньги 8 кировских мужчин

Деньги потерпевшие переводили мошеннице с помощью онлайн-банка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нолинске поймали женщину, которая выманила более 400 тысяч рублей у 8 своих интернет-любовников. Мошенница уже дала признательные показания. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Полицейские установили, что подозреваемая в феврале 2021 года создала несколько «левых» аккаунтов на сайтах знакомств и начала общаться с мужчинами из Кирова. Во время переписки она под разными предлогами просила своих собеседников помочь ей финансово.

Злоумышленница давила на жалость, говоря, что у нее не хватает денег на покупку дорогостоящих лекарств. Кроме того, одним из психологических приемов был рассказ о том, что она сидит в тюрьме и ей необходимо расплачиваться с потерпевшими.

В результате один из жителей областного центра перевел «возлюбленной» 266 тысяч рублей. Второй раскошелился на 89 тысяч. С остальных мужчин женщина получила меньшие суммы.

В настоящее время правоохранители собрали достаточное количество доказательств вины подозреваемой. Все материалы уголовного дела в скором времени направят в суд для вынесения окончательного приговора.