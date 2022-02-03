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Происшествия3 февраля 2022 9:15

В Кирове водитель легковушки сбил пожилую женщину, двигаясь задним ходом

Пенсионерка получила различные травмы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Авария произошла по причине невнимательности водителя. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла по причине невнимательности водителя. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 2 февраля, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. Инцидент случился в 12 часов на улице Некрасова у дома №42. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

По информации сотрудников ГИБДД, 43-летний водитель автомобиля «ГАЗ» не заметил пенсионерку, двигаясь задним ходом, и наехал на кировчанку. В результате столкновения пострадавшая получила различные травмы. Потребовалась ли ей медицинская помощь и госпитализация не сообщается.

Всего же за за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы. Большинство происшествий были связаны с несоблюдением участниками дорожного движения простых правил ПДД.

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