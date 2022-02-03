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Происшествия3 февраля 2022 8:53

В Кикнуре задержали мужчину, подозреваемого в убийстве друга

Обвиняемому грозит длительный тюремный срок
Алексей Романов
Алексей Романов
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В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Кикнур задержали мужчину, подозреваемого в нанесении смертельных травм своему знакомому. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, преступление случилось 1 февраля в одной из квартир на улице Первомайской. Двое мужчин общались и распивали алкогольные напитки. В определенный момент между ними произошел конфликт. Подозреваемому словесных разбирательств оказалось мало и он с кулаками набросился на 56-летнего оппонента. В результате потерпевший получил несколько ударов по голове и скончался на месте.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия. Представители регионального Следкома устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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