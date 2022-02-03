В Кировской области зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19

Число пациентов в реанимации за сутки также возросло Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлен 1041 новый случай заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 217 человек, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находится на лечении 3266 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 169 жителей области, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии, по состоянию на 2 февраля, от инфекции в регионе скончались 827 заболевших.

На дому лечатся 24 790 жителей области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 838 человек. За 24 часа обслужен 4 631 вызов к пациентам с COVID-19.