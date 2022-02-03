Власти рекомендуют кировчанам уйти на «удаленку» из-за коронавируса

Сотрудников, которые могут работать из дома, рекомендуют перевести на «удаленку». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировским предпринимателям рекомендуют перевести сотрудников на «удаленку». Об этом сообщает областное правительство.

2 февраля состоялось очередное заседание регионального оперштаба по предупреждению распространения коронавируса. Власти рекомендуют перевести на дистанционную работу тех сотрудников, которые могут выполнять свои обязанности удаленно. Пожилым же людям советуют как можно меньше появляться в местах массового скопления людей. Полиция проводит разъяснительную работу с кировчанами и регулярно посещает с проверкой общественные места.

На заседании также отметили, что заболеваемость коронавирусом по-прежнему растет. Система здравоохранения пока справляется с задачами, однако работает на пределе возможностей.

Напомним, по состоянию на 2 февраля, от коронавируса в общей сумме лечатся 25 тысяч пациентов, и еще столько же - от ОРВИ и гриппа.