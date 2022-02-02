В Кирове купюру с редким номером предлагают обменять на квартиру, машину или дом

У купюры, по словам автора объявления, эксклюзивный номер. Фото: avito.ru

В Кирове купюру с «эксклюзивным номером» хотят обменять на квартиру, машину или дом. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Речь идет об обычной 500-рублевой купюре. Все дело в ее редком номере - 7775777. Автор объявления готов обменять ее на движимое и недвижимое имущество. «Предлагайте, рассмотрю варианты», - сказано в объявлении. У самой купюры выставлена цена, идентичная ее номеру - 7775777 рублей. Автор уверяет, что цена договорная.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кирове на продажу выставили студию за 15 миллионов рублей. Огромную стоимость хозяин квартиры обусловил ее красивым номером: 777.