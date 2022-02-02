Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 февраля 2022 12:13

В Шабалинском районе в частном доме заживо сгорел мужчина

По факту пожара проводится доследственная проверка
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Останки тела сгоревшего мужчины нашли в ходе разбора конструкций дома

Останки тела сгоревшего мужчины нашли в ходе разбора конструкций дома

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники следственного комитета Кировской области начали проверку по факту смертельного пожара в Шабалинском районе. По ее завершении будет принято окончательного решение. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, возгорание частного жилого дома в селе Архангельское произошло 29 января. На следующий день, в ходе разбора сгоревший конструкций нашли останки тела мужчины. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Кировчан в очередной раз просят быть внимательными и осторожными при обращении с огнем и электроприборами.

0