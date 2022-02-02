В Шабалинском районе в частном доме заживо сгорел мужчина

Останки тела сгоревшего мужчины нашли в ходе разбора конструкций дома Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники следственного комитета Кировской области начали проверку по факту смертельного пожара в Шабалинском районе. По ее завершении будет принято окончательного решение. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, возгорание частного жилого дома в селе Архангельское произошло 29 января. На следующий день, в ходе разбора сгоревший конструкций нашли останки тела мужчины. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Кировчан в очередной раз просят быть внимательными и осторожными при обращении с огнем и электроприборами.