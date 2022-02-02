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Происшествия2 февраля 2022 12:32

В Кирове годовалая девочка пострадала при столкновения двух машин

Травмы также получила еще одна женщина, сидевшая в той же машине
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Авария произошла в слободе Красная. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла в слободе Красная. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове годовалая девочка пострадала в ДТП. Информацию сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла 1 февраля в 11.40 в слободе Красная. По предварительным данным, на улице Советской у дома №1/1 «Хендай» столкнулся с попутной «Ладой Калиной». В результате пострадали две пассажирки отечественной легковушки, 36-летняя женщина и годовалая малышка. Насколько серьезными были их травмы, неизвестно - скорее всего, максимум, синяки и ссадины. Водители обеих машин отделались легким испугом.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Погибших нет.

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