В Кирове годовалая девочка пострадала при столкновения двух машин

Авария произошла в слободе Красная. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове годовалая девочка пострадала в ДТП. Информацию сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла 1 февраля в 11.40 в слободе Красная. По предварительным данным, на улице Советской у дома №1/1 «Хендай» столкнулся с попутной «Ладой Калиной». В результате пострадали две пассажирки отечественной легковушки, 36-летняя женщина и годовалая малышка. Насколько серьезными были их травмы, неизвестно - скорее всего, максимум, синяки и ссадины. Водители обеих машин отделались легким испугом.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Погибших нет.