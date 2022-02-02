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Общество2 февраля 2022 11:55

Пассажиропоток в общественном транспорте Кирова упал на 25% за начало года

Цифры приводятся в сравнение с январем-февралем 2021 года
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Это связано с выходами классов школ и организаций на дистанционную работу и обучение.

Это связано с выходами классов школ и организаций на дистанционную работу и обучение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажиропоток в кировском общественном транспорте упал на 25% за январь. Об этом рассказал руководитель АО «АТП» Денис Пырлог в своем телеграм-канале.

По его словам, количество пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (январь-февраль) снизилось на четверть и продолжает падать ежедневно. Как считает директор автотранспортного предприятия, это связано с тем, что многие классы школ перешли на дистанционное обучение, а организации - на удаленную работу. То есть непосредственно с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Стоит отметить, что она в Кировской области действительно остается напряженной. Так, за минувшие сутки коронавирусом заразились 996 человек - рекордная цифра. Сейчас в сумме от него лечатся более 25 тысяч человек. С ОРВИ и гриппом ситуация не лучше: также свыше 25 тысяч заболевших.

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