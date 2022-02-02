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Общество2 февраля 2022 11:48

Кировские нейрохирурги за 2021 год провели более 1300 операций на позвоночнике

Пациентам оказывают и высокотехнологичную медицинскую помощь
Алексей Романов
Алексей Романов
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Проводить весь спектр оперативных вмешательств удается благодаря наличию современного оборудования. Фото: kirovreg.ru

Проводить весь спектр оперативных вмешательств удается благодаря наличию современного оборудования. Фото: kirovreg.ru

Ежегодно нейрохирурги кировской Областной клинической больницы проводят более 1300 операций на позвоночнике. В отделении медучреждения помощь получают пациенты с самыми различными заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением КОКБ Михаила Конопаткина, более 80% обращений пациентов связано с болями в спине. Причиной недомоганий чаще всего являются остеохондроз, стеноз и грыжи межпозвоночных дисков.

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку с COVID-19, в регионе продолжает оказываться весь необходимый объем нейрохирургического профиля. Помимо экстренных и плановых операций жители области и других субъектов РФ приезжают в Киров за высокотехнологичной медицинской помощью.

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