В Кирове усиливают контроль за содержанием крыш домов

В первую очередь работы по уборке крыш ведутся в домах, расположенных вблизи пешеходных зон. Фото: admkirov.ru

В Кирове в связи с резким изменением погодных условий возрос риск схода снега и льда с крыш многоквартирных домов. За ситуацией внимательного следят в департаменте городского хозяйства. Об этом рассказали в горадминистрации.

За специалистами терруправлений закреплены определенные дома, которые проверят в первую очередь. Особое внимание уделяют зданиям, расположенным в непосредственной близости к пешеходным зонам.

При обнаружении на крыше дома снежных свесов или сосулек жильцов просят незамедлительно сообщать об этом в свою управляющую компанию. Тоже самое касается и арендаторов муниципального имущества. Потребовать от УК исполнения своих обязанностей кировчане могут через Государственную жилищную инспекцию.

Отметим, что за несвоевременную уборку кровель на ответственную за содержание компанию накладывается штраф в размере до 300 тысяч рублей. Падение снежных масс и сосулек с тяжкими последствиями для пострадавших могут привести уже к возбуждению уголовного дела.