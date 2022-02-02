Кировчане уехали в Удмуртию на заработки и попали в рабство

Несколько кировчан откликнулись на предложение работы в соседнем регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчан заставляли трудиться в Удмуртии как рабов. О происшествии сообщает СК России по Удмуртской области.

Как выяснилось, в период с 2011 по 2020 годы местные жители подавали объявления о найме на работу. Среди откликнувшихся были и кировчане. У всех, кто обратился по вопросам трудоустройства, отобрали паспорта, а самих соискателей селили в бытовках на территории производственной базы в Глазовском районе Удмуртии. Несчастных заставляли трудиться на самом предприятии, а также выполнять другую работу, связанную с лесозаготовкой, применяя насилие и угрозы. Был также случай принуждения к даче ложных показаний.

Всего пострадавшими признали семь человек - жителей Удмуртии и Кировской области. Над обвиняемыми вскоре должен состояться суд. Скорее всего, кировчане уже благополучно вернулись домой.