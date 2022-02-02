Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 февраля 2022 10:21

Кировчане уехали в Удмуртию на заработки и попали в рабство

Угрозами и насилием их заставили трудиться на местном предприятии
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Несколько кировчан откликнулись на предложение работы в соседнем регионе.

Несколько кировчан откликнулись на предложение работы в соседнем регионе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчан заставляли трудиться в Удмуртии как рабов. О происшествии сообщает СК России по Удмуртской области.

Как выяснилось, в период с 2011 по 2020 годы местные жители подавали объявления о найме на работу. Среди откликнувшихся были и кировчане. У всех, кто обратился по вопросам трудоустройства, отобрали паспорта, а самих соискателей селили в бытовках на территории производственной базы в Глазовском районе Удмуртии. Несчастных заставляли трудиться на самом предприятии, а также выполнять другую работу, связанную с лесозаготовкой, применяя насилие и угрозы. Был также случай принуждения к даче ложных показаний.

Всего пострадавшими признали семь человек - жителей Удмуртии и Кировской области. Над обвиняемыми вскоре должен состояться суд. Скорее всего, кировчане уже благополучно вернулись домой.

0