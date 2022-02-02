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Общество2 февраля 2022 9:58

В Кирове третьего февраля снег вывезут с 8 дорожных участков

Водителей просят не оставлять автомобили в зоне работы спецтехники
Алексей Романов
Алексей Романов
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Снег с улиц города вывозят согласно ранее утвержденному графику. Фото: admkirov.ru

Снег с улиц города вывозят согласно ранее утвержденному графику. Фото: admkirov.ru

В четверг, 3 февраля, в Кирове продолжится ежедневный вывоз снега с улиц города. В первую очередь от снежных масс по традиции очистят пешеходные зоны, лестничные марши и автобусные остановки. Об этом рассказали в горадминистрации.

Так, согласно утвержденному графику, подрядчик расчистит улицы:

- Орловскую (от Карла Маркса до Ленина);

- Мира (мкр Радужный);

- Короленко (от Левитана до Некрасова);

- Зеленую (от Щорса до Красина);

- Октябрьский проспект (от площади Лепсе до улицы Свердлова);

- Свободы (от Розы Люксембург до МОПРа);

- Розы Люксембург (от Ленина до Карла Маркса);

- Дорогу на слободу Большое Скопино.

Все участки, на которых будут вестись уборочные работы, будут обозначены специальными знаками. Водителей просят не парковать свои автомобили в зоне действия техники. В противном случае машины эвакуируют или переместят в другое место.

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