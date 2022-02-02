В Кирове третьего февраля снег вывезут с 8 дорожных участков

Снег с улиц города вывозят согласно ранее утвержденному графику. Фото: admkirov.ru
В четверг, 3 февраля, в Кирове продолжится ежедневный вывоз снега с улиц города. В первую очередь от снежных масс по традиции очистят пешеходные зоны, лестничные марши и автобусные остановки. Об этом рассказали в горадминистрации.
Так, согласно утвержденному графику, подрядчик расчистит улицы:
- Орловскую (от Карла Маркса до Ленина);
- Мира (мкр Радужный);
- Короленко (от Левитана до Некрасова);
- Зеленую (от Щорса до Красина);
- Октябрьский проспект (от площади Лепсе до улицы Свердлова);
- Свободы (от Розы Люксембург до МОПРа);
- Розы Люксембург (от Ленина до Карла Маркса);
- Дорогу на слободу Большое Скопино.
Все участки, на которых будут вестись уборочные работы, будут обозначены специальными знаками. Водителей просят не парковать свои автомобили в зоне действия техники. В противном случае машины эвакуируют или переместят в другое место.