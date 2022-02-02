В Кирове посетитель магазина избил другого покупателя

Дебошира забрали сотрудники полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина устроил потасовку в магазине. Подробности сообщает областное управление Росгвардии.

Сигнал «тревога» поступил из торговой точки на улице Красина. В помещении находился виновник вызова, 29-летний кировчанин. Как рассказал продавец магазина, посетитель вел себя агрессивно и нецензурно ругался. Когда другой покупатель сделал ему замечание, дебошир кинулся на того с кулаками, несколько раз ударив его.

Хулигана задержали, а для пострадавшего вызвали «скорую помощь». Как оказалось при проверке документов, молодой человек ранее уже был судим. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.