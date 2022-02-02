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Общество2 февраля 2022 9:21

Жители нескольких домов Октябрьского района Кирова остались без холодной воды

На месте аварии ведутся восстановительные работы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Подача воды возобновиться после завершения ремонтных работ

Подача воды возобновиться после завершения ремонтных работ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 2 февраля, жители нескольких многоквартирных домов Кирова вновь остались без холодного водоснабжения. Причиной отключения послужила авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По данным сотрудников ресурсоснабжающей компании, перебои с подачей ресурса отмечены в жилых домах, расположенных на улице Шинников и Машиностроительном переулке Октябрьского района областного центра.

На месте аварии ведутся ремонтные работы. Восстановить водоснабжение планируют к вечеру. В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой. Более подробно узнать о графике и точных адресах можно здесь.

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