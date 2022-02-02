Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье2 февраля 2022 9:05

За сутки в Кировской области COVID-19 заразились почти тысяча человек

На дому лечатся более 22 тысяч пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Компьютерную томографию легких за сутки прошли более 900 человек с подозрением на коронавирус

Компьютерную томографию легких за сутки прошли более 900 человек с подозрением на коронавирус

Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 996 новых случаев заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 218 человек, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находится на лечении 3087 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 166 жителей области, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 827 заболевших.

На дому лечатся 22 619 жителя области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 934 человека. За 24 часа обслужено 4 814 вызова к пациентам с COVID-19.

0