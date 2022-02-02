За сутки в Кировской области COVID-19 заразились почти тысяча человек

Компьютерную томографию легких за сутки прошли более 900 человек с подозрением на коронавирус Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 996 новых случаев заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 218 человек, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находится на лечении 3087 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 166 жителей области, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 827 заболевших.

На дому лечатся 22 619 жителя области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 934 человека. За 24 часа обслужено 4 814 вызова к пациентам с COVID-19.