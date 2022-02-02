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Общество2 февраля 2022 8:55

В Кирове суд на месяц приостановил работу пекарни

Роспотребнадзор нашел на предприятии нарушения санитарных норм
Алина Сашина
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Предприятию запретили в течение месяца печь хлебо-булочные изделия.

Предприятию запретили в течение месяца печь хлебо-булочные изделия.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Роспотребнадзора по Кировской области проверили пекарню, расположенную по адресу: ул. Некрасова, 38. Информацию сообщили в ведомстве.

Основанием для внеплановой проверки стали жалобы жильцов этого дома на то, что из-за деятельности предприятия стали хуже их жилищные условия. Роспотребнадзор действительно нашел нарушения санитарных требований, связанные с работой заведения. Сотрудники ведомства составили протокол в отношении ООО «Вегас» о запрете деятельности объекта, а материалы дела направили в Ленинский районный суд.

Суд признал предпринимателя виновным и постановил приостановить работу предприятия на 30 суток для устранения нарушений. По окончании этого срока сотрудники Роспотребнадзора вновь проверят заведение, чтобы убедиться, что все нарушения устранены.

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