В Кирове суд на месяц приостановил работу пекарни

Предприятию запретили в течение месяца печь хлебо-булочные изделия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Роспотребнадзора по Кировской области проверили пекарню, расположенную по адресу: ул. Некрасова, 38. Информацию сообщили в ведомстве.

Основанием для внеплановой проверки стали жалобы жильцов этого дома на то, что из-за деятельности предприятия стали хуже их жилищные условия. Роспотребнадзор действительно нашел нарушения санитарных требований, связанные с работой заведения. Сотрудники ведомства составили протокол в отношении ООО «Вегас» о запрете деятельности объекта, а материалы дела направили в Ленинский районный суд.

Суд признал предпринимателя виновным и постановил приостановить работу предприятия на 30 суток для устранения нарушений. По окончании этого срока сотрудники Роспотребнадзора вновь проверят заведение, чтобы убедиться, что все нарушения устранены.