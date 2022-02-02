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Общество2 февраля 2022 8:43

В Богородском районе прокуратура заставила компенсировать врачам расходы на оплату услуг ЖКХ

Общая сумма превысила 320 тысяч рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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По закону врачи имеют право на полную компенсацию оплаты услуг ЖКХ.

По закону врачи имеют право на полную компенсацию оплаты услуг ЖКХ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуру обратились 15 работников Богородского филиала «Кировской клинической больницы № 7 им. В.И. Юрловой». По закону врачам полагается полная компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг - отопление и энергоснабжение. В этом же случае медиков лишили такой меры поддержки. Проверка подтвердила этот факт.

Прокурор направил в суд исковые заявления. Инстанция согласилась с законными требованиями и постановила взыскать необходимую сумму в качестве компенсации. В общей сложности удалось вернуть более 320 тысяч рублей на полное покрытие расходов.

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