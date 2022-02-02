В юго-западном районе Кирова прошел рейд по соблюдению эпидемиологических требований

Роспотребнадзор напоминает: размер штрафа за отсутствие маски - от 1 000 рублей до 30 000 рублей. Фото: kirovreg.ru

Во вторник, 1 февраля, представители Роспотребнадзора Кировской области и сотрудники полиции провели очередной рейд по соблюдению масочного режима. Проверки проходили в торговых точках и заведениях общественного питания в юго-западном районе областного центра. О его итогах сообщили в региональном правительстве.

Во время рейда был выявлен ряд недочетов. Так, проверяющие отметили неправильную организацию потоков покупателей. Они сделали устные замечания работникам торговли и разъяснили им требования действующих норм.

Роспотребнадзор напоминает, что предприниматели обязаны предоставить своим сотрудникам средства индивидуальной защиты. А также выполнять такие требования: дезинфицировать помещения, обеспечить наличие антисептиков для рук и соблюдение социальной дистанции. И если при первом выявлении нарушения санитарно-эпидемиологических норм владельцев бизнеса просто предупредят, то при повторном уже оштрафуют или даже закроют предприятие. Административная ответственность предусмотрена и для покупателей: размер штрафа за отсутствие маски - от 1 000 рублей до 30 000 рублей.