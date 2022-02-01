Кировчанка умышленно выложила переписку с подругой в соцсети

Согласие на размещение личной информации в общем доступе потерпевшая не давала. Фото: kirov.sledcom.ru

Следователи СК завели уголовное дело на 39-летнюю жительницу Нововятского района за нарушение неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

По данным сотрудников ведомства, подозреваемая умышленно разместила переписку со своей в одной из социальных сетей. Тем самым конфиденциальная информация оказалась в общем доступе. Своего согласия потерпевшая не давала.

В настоящее время представители СК устанавливают все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить наказание от штрафа и обязательных работ до реального лишения свободы.