Актуальный график работы мобильных пунктов: прививку от COVID-19 можно сделать в разных районах города

Для вакцинации с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Получить защиту от опасной инфекции сейчас как нельзя актуально в связи с резким подъемом заболеваемости. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Так, на сегодняшний день в областном центре прививку можно сделать не только в «чистых» поликлиниках, но и в мобильных пунктах, расположенных:

- В ТЦ «ЦУМ». Медицинская бригада работает по будням с 11.00 до 18.00;

- В отделении СберБанка на улице Дерендяева, 25 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.30;

- В поликлинике №7 на Карла Маркса, 47. Привиться здесь можно в рабочие дни с 8.00 до 20.00.

Кроме того, вакцинироваться в любое время дня и ночи кировчане могут в приемном покое Кировских городских больницы №5 и №9, а также Регионального эндокринологического центра.