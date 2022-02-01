В Яранском районе работницу ЦРБ оштрафовали за взяточничество

Женщина брала мелкие суммы денег за оформление подложных медкнижек и заключений врача. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Яранском районе осудили работницу местной ЦРБ за получение взяток. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Как сообщает ведомство, женщина оформляла медицинские книжки и заключения без самого проведения осмотров. За это она получала мелкие суммы денег. В общем и целом работница больницы сумела выручить около 30 тысяч рублей.

Женщину признали виновной в совершении 11 преступлений по статьям «мелкое взяточничество» и «служебный подлог». Суд вынес приговор: штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, прокурор потребовал признать совершенные сделки недействительными, а также изъять сумму взяток в доход государства.