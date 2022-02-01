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Общество1 февраля 2022 11:36

В Кирове начал курсировать автобус для маломобильных граждан

Стоимость проезда соответствует городскому тарифу
Алексей Романов
Алексей Романов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Автобус будет подъезжать прямо к протезно-ортопедическому предприятию. Фото: admkirov.ru

Автобус будет подъезжать прямо к протезно-ортопедическому предприятию. Фото: admkirov.ru

С 1 февраля для маломобильных кировчан начал курсировать специальный автобус. Соответствующее постановление подписали в администрации города.

Маршрут общественного транспорта №8 начинается от автовокзала на Горького, затем через Комсомольскую автобус выезжает на улицу Мельничную, где располагается протезно-ортопедическое предприятие. Перевозчиком, с которым заключили муниципальный контракт, стала компания ООО «Азимут».

Добавим, что стоимость проезда соответствует общегородскому тарифу и составляет 26 рублей. При этом сохраняются также и все действующие льготы.