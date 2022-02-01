В Кирове начал курсировать автобус для маломобильных граждан

Автобус будет подъезжать прямо к протезно-ортопедическому предприятию. Фото: admkirov.ru

С 1 февраля для маломобильных кировчан начал курсировать специальный автобус. Соответствующее постановление подписали в администрации города.

Маршрут общественного транспорта №8 начинается от автовокзала на Горького, затем через Комсомольскую автобус выезжает на улицу Мельничную, где располагается протезно-ортопедическое предприятие. Перевозчиком, с которым заключили муниципальный контракт, стала компания ООО «Азимут».

Добавим, что стоимость проезда соответствует общегородскому тарифу и составляет 26 рублей. При этом сохраняются также и все действующие льготы.