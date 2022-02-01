В ближайшие сутки от снега расчистят 11 улиц Кирова

Собранные снежные массы вывозят на специализированный полигон
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Подрядные организации Кирова продолжают расчищать от снега улицы и тротуары областного центра. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, лестничным маршам и автобусным остановкам. Об этом рассказали в администрации города.
Так, в среду, 2 февраля, от снежных масс избавят улицы:
- Милицейскую (от Володарского до Ленина);
- Володарского (от Милицейской до ж/д тупика);
- МОПРа (от Ленина до Казанской);
- Труда (от Ленина до Казанской);
- Казанский тракт (нечетная сторона);
- Красина (от Зелёной до Грибоедова);
- Грибоедова (от Красина до Левитана);
- Карла Маркса (от Профсоюзной до Октябрьского проспекта);
- Октябрьский проспект (от Профсоюзной до площади Лепсе);
- Пятницкая (от Ленина до Карла Маркса);
- Труда (от Ленина до Горбуновой);
Все участки будут обозначены специальными знаками. Вывоз снега проводится преимущественно в вечернее и ночное время. Кировчан просят не ставить свои автомобили в зоне работы спецтехники.