В ближайшие сутки от снега расчистят 11 улиц Кирова

Собранные снежные массы вывозят на специализированный полигон Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подрядные организации Кирова продолжают расчищать от снега улицы и тротуары областного центра. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, лестничным маршам и автобусным остановкам. Об этом рассказали в администрации города.

Так, в среду, 2 февраля, от снежных масс избавят улицы:

- Милицейскую (от Володарского до Ленина);

- Володарского (от Милицейской до ж/д тупика);

- МОПРа (от Ленина до Казанской);

- Труда (от Ленина до Казанской);

- Казанский тракт (нечетная сторона);

- Красина (от Зелёной до Грибоедова);

- Грибоедова (от Красина до Левитана);

- Карла Маркса (от Профсоюзной до Октябрьского проспекта);

- Октябрьский проспект (от Профсоюзной до площади Лепсе);

- Пятницкая (от Ленина до Карла Маркса);

- Труда (от Ленина до Горбуновой);

Все участки будут обозначены специальными знаками. Вывоз снега проводится преимущественно в вечернее и ночное время. Кировчан просят не ставить свои автомобили в зоне работы спецтехники.