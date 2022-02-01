В Кировской области заработал единый телефон газовых компаний

Операторы ответят на вопросы по поводу газоснабжения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области создали единый call-центр газовых компаний. Об этом сообщает правительство региона.

Потребители теперь могут звонить по любым вопросам газоснабжения по номеру 8-800-201-00-04. Единый бесплатный телефон справочной службы заработал в области с 1 февраля.

У операторов можно получить информацию о полном спектре услуг, проконсультироваться по поводу техобслуживания внутридомового и внутриквартирного оборудования, технологического присоединения объектов капитального строительства. Сотрудники call-центра также помогут с вопросами передачи показаний приборов учета, сверки расчетов и другими.