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Общество1 февраля 2022 10:43

В Кировской области заработал единый телефон газовых компаний

Свою работу call-центр начал с 1 февраля
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Операторы ответят на вопросы по поводу газоснабжения.

Операторы ответят на вопросы по поводу газоснабжения.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области создали единый call-центр газовых компаний. Об этом сообщает правительство региона.

Потребители теперь могут звонить по любым вопросам газоснабжения по номеру 8-800-201-00-04. Единый бесплатный телефон справочной службы заработал в области с 1 февраля.

У операторов можно получить информацию о полном спектре услуг, проконсультироваться по поводу техобслуживания внутридомового и внутриквартирного оборудования, технологического присоединения объектов капитального строительства. Сотрудники call-центра также помогут с вопросами передачи показаний приборов учета, сверки расчетов и другими.

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