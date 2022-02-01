В ближайшие дни кировские водители должны быть особо внимательны на дорогах

Во время снегопада резко возрастает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кировской области в ближайшие несколько дней ожидаются снегопады и значительное усиление ветра. На дорогах резко возрастет риск образования заносов, переметов и плохой видимости. Об этом предупредили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД попросят кировских автомобилистов соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и заранее начинать торможение. При этом двигаться на транспортном средстве следует плавно и неторопливо.

Пешеходы в свою очередь также должны соблюдать правила при проходе проезжей части: максимально безопасно преодолевать «зебры» и использовать светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей. Если вы оказались в опасности или сложной ситуации на дороге, то можно обратиться за помощью, позвонив в дежурную часть ГИБДД города Кирова по телефонам: 58-88-88; 64-38-77.