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Происшествия1 февраля 2022 9:45

На 19-летнего жителя Яранска завели уголовное дело за уклонение от воинской службы

Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Призывник не имеет законных основания для освобождения от службы в армии

Призывник не имеет законных основания для освобождения от службы в армии

Фото: Александр ГЛУЗ

В Яранске на 19-летнего местного жителя завели уголовное дело за уклонение от службы в армии. Молодому человеку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Об этом рассказали в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, парень получил повестку и должен был явиться в военный комиссариат по месту жительства. Однако призывник проигнорировал это и на заседание комиссии не пришел. При этом установлено, что молодой человек не имеет законных оснований для освобождения от воинской службы.

В настоящее время следователи СК выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. После чего все материалы дела будут переданы в суд для вынесения окончательного приговора.

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