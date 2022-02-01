На 19-летнего жителя Яранска завели уголовное дело за уклонение от воинской службы

Призывник не имеет законных основания для освобождения от службы в армии Фото: Александр ГЛУЗ

В Яранске на 19-летнего местного жителя завели уголовное дело за уклонение от службы в армии. Молодому человеку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Об этом рассказали в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, парень получил повестку и должен был явиться в военный комиссариат по месту жительства. Однако призывник проигнорировал это и на заседание комиссии не пришел. При этом установлено, что молодой человек не имеет законных оснований для освобождения от воинской службы.

В настоящее время следователи СК выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. После чего все материалы дела будут переданы в суд для вынесения окончательного приговора.