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Здоровье1 февраля 2022 9:26

В Кировской области коронавирусом болеют более 22 тысяч человек

В отделении реанимации находятся 169 пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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Число пациентов в инфекционных стационарах резко возросло

Число пациентов в инфекционных стационарах резко возросло

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 933 новых случая заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 293 человека, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находится на лечении 2831 пациент с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 169 жителей области, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 824 заболевших.

На дому лечатся 19 323 жителя области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 816 человек. Прививку сделали 1863 кировчанина.

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