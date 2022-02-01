В Кировской области коронавирусом болеют более 22 тысяч человек

Число пациентов в инфекционных стационарах резко возросло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 933 новых случая заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 293 человека, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находится на лечении 2831 пациент с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 169 жителей области, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 824 заболевших.

На дому лечатся 19 323 жителя области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 816 человек. Прививку сделали 1863 кировчанина.