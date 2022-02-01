В Кирове дом на Широтной исключили из реестра проблемных объектов

Достройки проблемных объектов сейчас ждут 1506 дольщиков Кировской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает областное правительство, речь идет о первой, второй и третьей секциях дома №1 по улице Широтной. Подрядчик внес изменения в разрешение на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом РФ по срокам действия лицензии и передачи объекта дольщикам, как пояснили в региональном Госстройнадзоре. Поэтому оснований для нахождении дома в реестре нет.

Сейчас проблемными остаются 27 строящихся зданий в Кировской области, и их сдачи ждут 1506 дольщиков. По каждому из домов составлена «дорожная карта», выбран способ решения проблемы. На данный момент строительно-монтажные работы идут по адресам: ул. Современная, 13; Маклина, 60а, Преображенская, 95, Сурикова, 31, корп. 4; Березниковский переулок, 34.