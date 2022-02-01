В Кирове возбудили уголовное дело из-за безвестного исчезновения женщины в октябре 2021 года

Юлию Кисареву разыскивают с минувшей осени. Фото: УМВД России по Кировской области

Областной Следственный комитет подключился к поискам кировчанки, пропавшей без вести в октябре 2021 года. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщили в пресс-службе, Юлия Кисарева проживает в доме №20 по проспекту Мира в Кирово-Чепецке. 7 октября 2021 года около 16 часов она вышла из дома и уехала на такси в Киров. Выйдя около дома №6 по улице Жуковского, женщина ушла в неизвестном направлении. Больше ее никто не видел.

Следователи напоминают приметы пропавшей кировчанки:

- 38 лет, рост 160 см, плотного телосложения, короткие темно-русые волосы, карие глаза;

- была одета в фиолетовую куртку, синие джинсы, черные кроссовки, при себе - коричневый рюкзак.

Если вам известно, где находится Юлия, или при каких обстоятельствах она пропала, сообщите об этом по телефонам: 8 (8332) 485-197, 485-220.