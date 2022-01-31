В Слободском районе нашли нарушения в организации питания учеников нескольких школ

Нарушения нашли в трех школах Слободского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура нашла нарушения в организации питания школьников Слободского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка прошла в нескольких общеобразовательных учреждениях муниципалитета. Так, к примеру, в МКОУ СОШ села Ильинское не было контроля за рационом питания школьников, и фактически выдаваемые блюда не соответствовали меню. Аналогичная проблема оказалась в МКОУ ООШ деревни Салтыки. В школе села Октябрьский показатели калорийности приготовленных блюд не соответствовали нормативам. Кроме того, были в учреждении и другие нарушения.

Руководителям всех учебных заведений внесли представления об устранении недочетов.