Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 января 2022 13:29

В Кирове двое мужчин украли терминал из магазина на Сормовской

Действия грабителей попали на камеры видеонаблюдения
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обоих грабителей задержали, возбуждено уголовное дело.

Обоих грабителей задержали, возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове двое мужчин вынесли из магазина терминал. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Кража произошла в торговой точке на улице Сормовской. Двое неизвестных вынесли терминал из тамбура магазина. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения, которые запечатлели, как грабители вытаскивают имущество на улицу. Обнаружив пропажу, собственник обратился в полицию и предоставил записи с камер. Причиненный ущерб он оценил в 66 тысяч рублей.

Полиция установила личности обоих мужчин, а также нашла детали терминала в ходе розыска. Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

0