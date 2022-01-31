В Кирове двое мужчин украли терминал из магазина на Сормовской

Обоих грабителей задержали, возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове двое мужчин вынесли из магазина терминал. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Кража произошла в торговой точке на улице Сормовской. Двое неизвестных вынесли терминал из тамбура магазина. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения, которые запечатлели, как грабители вытаскивают имущество на улицу. Обнаружив пропажу, собственник обратился в полицию и предоставил записи с камер. Причиненный ущерб он оценил в 66 тысяч рублей.

Полиция установила личности обоих мужчин, а также нашла детали терминала в ходе розыска. Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.