В ближайшие сутки снег вывезут с 8 улиц Кирова

В первую очередь от снега очищают пешеходные зоны, лестничные марши и автобусные остановки. Фото: admkirov.ru

В ближайшие сутки от снега планируется расчистить 8 улиц Кирова. В первую очередь подрядчик очистит пешеходные зоны, лестничные марши и автобусные остановки. Об этом сообщили в администрации города.

Так, начиная с 20.00, спецтехника приступит к работам на улицах:

- Милицейская (от Володарского до Октябрьского проспекта);

- Дерендяева (от Спасской до Воровского);

- Слободской спуск;

- Казанский тракт (четная сторона);

- Производственная (от Щорса до Коммунальной);

- Красина (от Попова до Чапаева);

- путепровод по Производственной;

- путепровод по Октябрьскому проспекту.

Добавим, что расчистка улично-дорожной сети от снежных масс проводится преимущественной в ночное время. Подрядчик заблаговременно устанавливает информационные знаки в начале и конце участков. Водителей просят не парковать автомобили в зоне прохождения спецтехники. В противном случае транспортное средство может быть эвакуировано или перемещено.