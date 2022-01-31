В ближайшие сутки снег вывезут с 8 улиц Кирова

В первую очередь от снега очищают пешеходные зоны, лестничные марши и автобусные остановки. Фото: admkirov.ru
В ближайшие сутки от снега планируется расчистить 8 улиц Кирова. В первую очередь подрядчик очистит пешеходные зоны, лестничные марши и автобусные остановки. Об этом сообщили в администрации города.
Так, начиная с 20.00, спецтехника приступит к работам на улицах:
- Милицейская (от Володарского до Октябрьского проспекта);
- Дерендяева (от Спасской до Воровского);
- Слободской спуск;
- Казанский тракт (четная сторона);
- Производственная (от Щорса до Коммунальной);
- Красина (от Попова до Чапаева);
- путепровод по Производственной;
- путепровод по Октябрьскому проспекту.
Добавим, что расчистка улично-дорожной сети от снежных масс проводится преимущественной в ночное время. Подрядчик заблаговременно устанавливает информационные знаки в начале и конце участков. Водителей просят не парковать автомобили в зоне прохождения спецтехники. В противном случае транспортное средство может быть эвакуировано или перемещено.