В Котельниче жители вынуждены ждать общественный транспорт по полтора часа

Расписание движения котельничанам приходится угадывать самим. Фото: ОНФ по Кировской области

О проблеме рассказали активисты ОНФ, к которым обратились местные жители. Как оказалось, в городе нет расписания автобусов на протяжении уже нескольких лет. Выходить на остановку приходится буквально наугад. Кондукторы также не могут помочь - они знают только время отправления и прибытия на конечный маршрут. Ситуация усугубляется зимой, когда ждать транспорт приходится подолгу на холоде.

Общественники обратились в администрацию Котельнича с просьбой предоставить копии муниципальных контрактов с перевозчиками и разместить расписание движения по всем маршрутам на остановках, на сайте городской администрации и иных общедоступных интернет-ресурсах - словом, везде. Если ничего не изменится, активисты намерены отправиться уже в прокуратуру.