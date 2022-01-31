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Общество31 января 2022 11:35

Первого февраля в десятках домов Кирова пропадет холодная вода

Причиной станут ремонтные работы на сетях
Алексей Романов
Алексей Романов
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Восстановить подачу ресурса обещают сразу по завершении ремонтных работ

Восстановить подачу ресурса обещают сразу по завершении ремонтных работ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во вторник, 1 февраля, несколько десятков домов Кирова останутся без холодного водоснабжения. Виной тому станут ремонтные работы на трубопроводе. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

По данным представителей ресурсоснабжающей компании, воды не будет более чем в 50 многоквартирных домов, расположенных на Октябрьском проспекте, а также улицах Воровского, Горького, Чапаева, Олега Кошевого, Ленина и Октябрьская в Ленинском районе и микрорайоне Лянгасово областного центра.

В зону отключения направят цистерны с питьевой водой. Подробнее ознакомиться с графиком и адресами можно на официальном сайте организации.

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