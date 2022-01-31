Первого февраля в десятках домов Кирова пропадет холодная вода

Восстановить подачу ресурса обещают сразу по завершении ремонтных работ Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во вторник, 1 февраля, несколько десятков домов Кирова останутся без холодного водоснабжения. Виной тому станут ремонтные работы на трубопроводе. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

По данным представителей ресурсоснабжающей компании, воды не будет более чем в 50 многоквартирных домов, расположенных на Октябрьском проспекте, а также улицах Воровского, Горького, Чапаева, Олега Кошевого, Ленина и Октябрьская в Ленинском районе и микрорайоне Лянгасово областного центра.

В зону отключения направят цистерны с питьевой водой. Подробнее ознакомиться с графиком и адресами можно на официальном сайте организации.