В Кирове врачи помогли девочке с ДЦП восстановить подвижность конечностей

Мама девочки обратилась в поликлинику областной травматологии. Фото: vk.com/medkirovru

Как рассказали в региональном Минздраве, в октябре 2021 года в поликлинику областной травматологии обратилась женщина с 13-летней дочерью с ДЦП. Пациентке провели рентгенограммы кистей и стоп и рекомендовали реконструктивную операцию.

В октябре девочке выполнили ахиллотомию и ахиллопластику, удлинение сухожилия мышцы длинного сгибателя пальца. Это позволило улучшить подвижность стопы при ходьбе. В результате операции у подростка выправилась походка.

Через три месяца, в январе 2022 года, мама девочки снова обратилась в больницу. На этот раз врачи прооперировали руку юной пациентки. Доктора провели реконструктивное вмешательство на сухожильно-мышечном аппарате и поставили временный внесуставной артродез - пластиной и винтами, помещенными подкожно. С ним девочка будет ходить в течение года, а после его потребуется извлечь. Когда рана заживет, можно будет приступать к восстановительному лечению, которое поможет нормализовать функционирование руки.