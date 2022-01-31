В Кировской области осудят мужчину за незаконную вырубку леса на 85 миллионов рублей

Мужчина действовал не самостоятельно - через посредников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщают региональные СК и прокуратура, 47-летний мужчина работал не самостоятельно - через посредников. С 2019 по 2020 годы его подчиненные вырубали лес в Советском районе. При этом они не знали, что их действия незаконны. Общая сумма причиненного ущерба превысила 85 миллионов рублей, что считается особо крупным размером.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Предприимчивого кировчанина обвинили в совершении девяти таких преступлений. В ходе расследования некоторое имущество (автотранспорт) арестовали, чтобы покрыть сумму ущерба. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. По вменяемой ему статье максимальное наказание - лишение свободы на срок до семи лет и штраф в размере 300-500 тысяч рублей.