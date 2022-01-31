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Происшествия31 января 2022 10:06

В Вятских Полянах молодая женщина зарезала своего сожителя во время ссоры

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы
Алексей Романов
Алексей Романов
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До решения суда подозреваемая может просидеть за решеткой

До решения суда подозреваемая может просидеть за решеткой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи СК возбудили уголовное дело по факту убийства 36-летнего жителя Вятских Полян. В причинении смертельных травм подозревается его 32-летняя сожительница. Об этом рассказали в ведомстве.

По версии сотрудников Следкома, преступление произошло вечером 29 января в одной из квартир районного центра. Потерпевший и подозреваемая распивали алкогольные напитки. В определенный момент между ними начался словесный конфликт. Женщина схватила нож и ударила им своего сожителя в область груди. От полученной раны мужчина скончался.

В настоящее время по факту особо тяжкого преступления проводится расследование. Выясняются все мотивы и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о заключении девушки под стражу.

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