В Кирове водитель кроссовера сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

Водитель иномарки не успел вовремя заметить пострадавшую и затормозить. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 28 января, в Кирове произошло ДТП с участием пешехода. Авария случилась в 9 часов 50 минут на улице Лепсе у дома №19. Информацию об этом предоставили в областной Госавтоинспекции.

По данным сотрудников ГИБДД, 56-летний водитель автомобиля «Датсун» при проезде пешеходного перехода не успел вовремя затормозить и на скорости сбил 65-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы. Потребовалась ли ей госпитализация, не сообщается.

Всего за прошедшие пятницу и выходные на территории Кировской области произошло восемь ДТП, в которых 12 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Подавляющее число происшествий были связаны с несоблюдением правил дорожного движения.