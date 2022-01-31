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Здоровье31 января 2022 8:52

Коронавирусом за 24 часа в Кировской области заболели более 900 человек

В стационарах лечатся почти 2,5 тысячи пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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Число пациентов в реанимации и интенсивной терапии пока остается стабильным

Число пациентов в реанимации и интенсивной терапии пока остается стабильным

Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 974 новых случаев заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 92 человека, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находятся на лечении 2620 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 168 жителей области, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 820 заболевших.

На дому лечатся 15 760 жителей области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 603 человека. Прививку сделали 178 кировчан.

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